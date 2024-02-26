Реал оказался наиболее пострадавшей командой от решений арбитров, которые отвечают за технологию видеоповторов.

Алексис Мария Мартин-Тамайо Бласкес, более известный под псевдонимом Mister Chip, опубликовал статистику команд Ла Лиги, которые больше всего пострадали от технологии VAR с момента её внедрения. Согласно эксперту статистики, больше остальных досталось Реалу – арбитры отменили 27 голов в исполнении футболистов "бланкос".

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Более того, у второй команды в этом списке (Севильи) "всего лишь" 16 отменённых голов при участии VAR.

Арбитры также отменили по 14 голов Атлетико и Валенсии, а Барселона расположилась в этом условном рейтинге на 7-й строчке вместе с Вальядолидом, Эспаньолом и Вильярреалом. Судьи отменили только 11 забитых мячей в исполнении игроков этих команд с момента внедрения технологии VAR в сезоне 2018/19.