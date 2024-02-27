Головний тренер Барселони Хаві розмірковує над важливим кроком у своїй кар'єрі. Не виключено, що тренер передумає йти з клубу.

Наприкінці січня іспанець оголосив, що покине каталонців після завершення сезону. Утім, Хаві може змінити свою думку.

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Як повідомляє El Chiringuito TV, якщо в команду повернеться колишній спортивний директор Барселони Хорді Кройф, то Хаві б розглянув можливість залишитися. Оточення тренера говорить, що "у футболі ніколи не знаєш, що станеться". Але, якщо президент каталонців Жоан Лапорта продовжить довіряти Деку, іспанський фахівець не передумає і дотримуватиметься плану, який озвучив.

Нагадаємо, що Кройф покинув Барселону у травні 2023 року. Деку замінив Хорді на посаді спортивного директора.

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