Головний тренер Барселони Хаві вважає, що в його команді є зрадник, який зливає пресі чутки.

На прес-конференції перед матчем з Наполі де Йонг розкритикував журналістів за те, що вони придумують історії про каталонців, які не відповідають дійсності. Як повідомляє El Chiringuito TV, Хаві вже кілька місяців шукає "крота", який розповідає пресі про атмосферу в команді.

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Тренер каталонців зібрав весь тренерський штаб та радників і сказав їм покласти телефони на стіл. А потім почав перевіряти їх, заходити у WhatsApp. Хаві хотів побачити, чи є у когось у контактах журналісти. Він робив це з дозволу всіх присутніх.

Гравці вважають, що "кріт" – у тренерському штабі. На останніх зустрічах Хаві з командою не було нікого зі штабу. Тільки тренер та гравці. Наставник Барселони сам дзвонив до одного журналіста і запитував, хто його джерело. Звісно, журналіст не надав інформацію.

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