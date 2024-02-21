Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов – это последняя страница партенопейской чемпионской сказочки, которую мы наблюдали в прошлом году. Хотя на самом деле золотую тактику Лучано Спаллетти раскусили еще в январе 2023-го, а весной команда уже буксовала через тур. Тем не менее, запас прочности позволил дотянуть до сенсационного Скудетто.

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А уже с уходом любителя питерских мостов Наполи поплыл. Деградация под руководством Луиса Гарсии была стремительной, а с Вальтером Мадзарри болельщики, журналисты и тактические гики зафиксировали смерть чемпионского футбола. Атаки Наполи выглядели банально и медленно – футболисты просто не понимали, как доставить мяч в чужую штрафную, сбиваясь на бездумные забросы вперед

Об игре нынешнего Наполи просто нечего писать. Ее нет. Вальтер Мадзарри пытался переучить команду на схему с тремя центрбеками, однако постоянно откатывался к 4-3-3. Только за зиму его подопечные дважды проиграли Интеру (0:3, 0:1), уступили Милану и Ювентусу (по 0:1), сгорели Роме (0:2) и потерпели разгром от Торино (0:3).

С таким футболом коллектив должен был бы идти значительно дальше, чем в 9 очках от зоны ЛЧ – а прорыв в 1/8 финала вообще трудно понять. И вот в этом кроется парадоксальная опасность партенопейцев. Да, они в кризисе – однако на групповом этапе Наполи проиграл только Реалу, причем дав достойный бой (2:3, 2:4). Можно, конечно, вспомнить о еще большей катастрофе в Унионе и проблемах Браги, однако это уже не имеет значения. Итальянцы выполнили задачу, набрав 10 очков.

В Серии А история похожая. Наполи плохой, безыдейный, уступает всем нормальным соперникам (и не может одолеть слабых), но по ожидаемым голам коллектив входит в топ-3. По ожидаемым пропущенным – в топ-5. Все же, наличие Осимхена, Хвичи, Ди Лоренцо и других топчиков не проходит зря. Вопрос только в том, смогут ли партенопейцы быть столь же парадоксальными после очередной смены тренера – команду на днях возглавил малоизвестный Франческо Кальцона.

Как бы там ни было, а Барселона не имеет права забрасывать Наполи шляпами. "Блаугранас" вообще рисковали оказаться вне плей-офф ЛЧ, если бы не победили Порту в домашней встрече – на групповом этапе подопечные Хави умудрились проиграть Шахтеру и Антверпену, а победа на "Драгау" представляла собой фантастический отскок. И это еще была сильные каталонцы.

Барса по ходу всего сезона допускала осечки или выдавала героические камбэки с Гранадами, однако после Нового года ситуация стала катастрофической. "Сине-гранатовые" потерпели разгром в Эль-Класико (1:4), пропустили 4 гола от Атлетика, 5 от Вильяреала (дома) и 3 от Гранады. Дело дошло до того, что каталонцы глотнули 11 голов из 15-ти ударов в створ своих ворот.

Все это вылилось в новость об уходе Хави после завершения сезона. Особой выгоды его заявление не принесло – на выходных Барселона дожала Сельту аж на 7-й компенсированной минуте, с пенальти. А галисийцы, между прочим, борются за выживание (как и Гранада, Мальорка или Вильяреал на момент своих исторических 5:3). Если бы не шикарная форма Ямала (пусть и при бешеном расточительстве), то результаты были бы еще хуже.

И, все же, вниз Барселону тянет ужасная оборона. Команда пропустила на 7 ожидаемых голов больше, чем должна была. Сказались серьезные кадровые проблемы в задней линии – хотя постепенно лидеры вернулись. И лучше не стало. Тот же Тер Штеген во встрече с Гранадой допустил несколько грубых обрезок на своей половине. Словом, Наполи со жребием повезло.

Кадровая ситуация

Итальянцы подходят к встрече без кадровых проблем. Франческо Кальцоне не может рассчитывать только на Зелински – Пьотр отказался от нового контракта, а клуб выбросил его из заявки. На всех остальных позициях все ок.

У Барселоны ситуация не такая радужная, но без неожиданных потерь. В лазарете остаются Гави, Бальде, Сержи Роберто и Алонсо, а в конце января травмировался Ферран Торрес. В поединке с Сельтой зашкулил Рональд Араухо, которого пришлось заменить, а у Жоау Фелиша есть проблемы с ногой – участие обоих под вопросом.

Ориентировочные составы на матч Наполи – Барселона

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй – Замбо-Ангисса, Лоботка, Каюсте – Политано, Осимхен, Кварацхелия

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Мартинес, Канселу – Де Йонг, Гюндоган, Педри – Ямал, Левандовски, Роке

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекеры отдают небольшое преимущество Барселоне, что и неудивительно. Тем не менее, коэффициенты очень высокие, поэтому в успехе каталонцев конторы не уверены. Суперкомпьютер Opta тоже не определился с вероятным триумфатором – 37,6% подсчетов отдают победу Наполи, 36,6% за Барселоной, а остальные 25,5% предлагают ничью.

Мы тоже склонны поставить на ничейный итог встречи. Обе команды имеют серьезные проблемы в обороне. На дистанции двух поединков трудно ожидать что-то, кроме прохода Барселоны, но конкретно в Неаполе итальянцы могут создать серьезные проблемы – они не настолько беспомощны, как кажется. Но и не настолько мощные, чтобы победить Барсу.

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