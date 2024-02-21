Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси в очередной раз продемонстрировал свою привязанность к Барселоне.

В музее Барселоны появился новый экспонат. Как сообщает Mundo Deportivo, Лионель Месси передал копию 8-го "Золотого мяча" каталонцам.

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Аргентинец получил очередную награду от France Football в октябре 2023 года. Копия "Золотого мяча", подарена музею и выставлена с разрешения Месси, его окружения и президента каталонцев.

Лео выступал за Барселону с 2003 по 2021 год. В 2016 году в музее клуба открылась секция, посвященная аргентинцу. В общем Месси сыграл за каталонцев в 778 матчах во всех турнирах. В активе нападающего 672 гола и 303 ассиста.

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