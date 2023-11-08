Главный тренер Барселоны Хави поговорил со своими подопечными по душам после провала в матче Лиги чемпионов с Шахтёром (0:1).

Хави общался с игроками Барселоны целых 45 минут. Как информирует AS, на этом собрании тренер пытался достучаться до своих подопечных в вопросах гордости и самоотдачи. По мнению тренера, игроки "блаугранс" не проявили эту добродетель в матче с Шахтёром.

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Сообщается, что во время беседы помимо тренера высказались лидеры команды – Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган. Хави попросил их открыто высказаться, что они думают по этому поводу.

Собрание прошло на позитивной ноте. Игроки пришли к выводу о том, что сезон для них ещё не потерян, и что им нужно улучшить выступления. Хави ожидает реакции на поле уже в ближайшем матче чемпионата Испании с Алавесом.

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