"Мы демонстрируем низкий уровень игры в плане владения мячом и развития атак. Мы сыграли одну из худших игр с тех пор, как я приехал сюда два года назад. Мы переживаем не лучший момент в сезоне, нужно это признать. Обидно, но мы должны продолжать работать.

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Квалификация в плей-офф зависит от нас, в следующей встрече мы принимаем на своём поле Порту. Мы обязаны гарантировать себе 1/8 финала математически. Не так давно мы демонстрировали очень хороший футбол, поэтому сейчас, как мне кажется, у нас есть психологическая проблема. Не физическая и не игровая. Мы "заблокированы" ментально.

Мы в целом выступаем неправильно, у нас проблемы в атаке и обороне. Моя задача – вернуть игрокам уверенность и динамизм. Нужно признать: мы находимся на спаде. Сейчас нам нужно перезапуститься, на данный момент пока еще ничего не потеряно. Но мы не удовлетворены своим уровнем игры.

Нужно, чтобы наши травмированные игроки вернулись. Я думаю не о международном перерыве, а о том, чтобы вернуть наших игроков и вернуть удовольствие от игры. Меня больше беспокоит состояние и чувство уверенности своих игроков, а не международный перерыв.

Сегодня Шахтёр хорошо защищался и хорошо действовал в переходных фазах. Мы заслужили поражение. Мы не имели права проигрывать сегодня, но сделали это", – цитирует Marca Хави.

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