Хаві спілкувався з гравцями Барселони цілих 45 хвилин. Як інформує AS, на цих зборах тренер намагався достукатися до своїх підопічних у питаннях гордості та самовіддачі. На думку тренера, гравці "блаугранс" не проявили цю чесноту в матчі з Шахтарем.

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Повідомляється, що під час бесіди крім тренера висловилися лідери команди – Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Роберт Лєвандовскі та Ілкай Гюндоган. Хаві попросив їх відверто висловитися, що вони думають з цього приводу.

Збори пройшли на позитивній ноті. Гравці дійшли висновку про те, що сезон для них ще не втрачено, і що їм потрібно поліпшити виступи. Хаві очікує реакції на полі вже в найближчому матчі чемпіонату Іспанії з Алавесом.

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