Шахтер из-за вторжения российских оккупантов вынужден принимать соперников в Лиге чемпионов за границей. Но в Гамбурге собрался полный Фолькспаркштадион для поддержки "горняков". "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче чемпионов Украины с Барселоной.

Каталонцы приехали на матч в статусе фаворитов. Еще и получили солидное усиление по сравнению с предыдущим матчем. Две недели назад Шахтер минимально уступил, но показал, что с этой Барселоной можно играть, а Реал Сосьедад на выходных вообще переиграл Хави во всех стадиях.

Шахтер – Барселона – видео гола

План Пушича прекрасно сработал

Шахтер вышел со смелым планом и рискованно выманивал Барселону в прессинг. В начале встречи дончане не выдерживали темп соперника. Левандовски чуть не воспользовался нервами защитников и заставлял Ризныка идти в дриблинг перед воротами.

Со временем "горняки" освоились и стали использовать высокую линию обороны Барсы в свою пользу. После двух-трех провоцирующих коротких передач мяч быстро доставляли на чужую половину. Шахтер стягивал игру на левый фланг, а затем резко менял вектор атак переводами на Гочолеишвили.

Ризнык выносил на Сикана (10 верховых дуэлей), Ракицкий искал диагоналями Зубкова. Ярик на пару с Матвиенко придумали первый момент в матче – первый забросил, а второй вывалился на ворота под острым углом и пробил в голкипера.

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Самые перспективные ситуации возникали тогда, когда удавалось довести мяч до Судакова и Криськива. Креативщики Шахтера пользовались огромными зонами в обороне агрессивной Барселоны для шикарных разрезных передач.

Несколько первых подключений Гочолеишвили завершились неудачно, однако Шахтер придерживался плана и открыл счет. Новая быстрая атака: Судаков перевел через все поле на правый край, там грузин подхватил мяч и навесил в штрафную, а Сикан выиграл позицию у Кристенсена и идеально пробил головой.

Форвард отпраздновал в стиле Беллингема с разведенными руками. Джуд недавно показал пример, побив Барсу, а Даниил повторил!

Барселона снова бесхитростна

Мы до сих пор ничего не упомянули о моментах Барселоны, потому что их не было вообще. Каталонцы наседали, создавали давление на оборону, но наказать Шахтер за ошибки не могли. За весь первый тайм Барса нанесла лишь три удара – все дальние и не острые.

Шахтер совмещал эпизодический прессинг и низкий-средний блок. И даже после малейших попыток прессинга вся команда садилась в позиционную оборону 4-4-2 и дисциплинированно держала позиции. Степаненко в фирменном стиле все зачищал и всех страховал.

А Барселона ничего особенного не придумывала. Только постоянные кроссы в штрафную, с которыми спокойно справлялся Ризнык. Прекрасный матч от Дмитрия. Во второй раз у команды Хави нет плана Б, когда план А не работает. Сосьедад задушил Барсу прессингом, а Шахтер – качественной обороной и быстрыми атаками.

Shakhtar Donetsk 1-0 Barcelona pic.twitter.com/ReqbAuW055 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 7, 2023

Хави добавил огня, но Шахтер адаптировался

Во втором тайме Хави пытался исправить ситуацию четверной заменой. Кардинально это не изменило ситуацию – снова дальние удары, снова потери на подступах к владениям Ризныка. Ямалу и Фелишу не давали разгуляться.

Тем временем у Шахтера появилось еще больше возможностей для контратак. Гочолеишвили в очередной раз совершил рывок под заброс из глубины и сам завершил атаку ударом в тер Штегена. Судаков и Зубков разогнали контру – удар Сикана с острого угла снова потянул голкипер.

Пришлось понервничать, когда Ямал подбросил мяч в руку Матвиенко, а затем сфера прилетела в руку Ракицкому, однако судьи не назначили пенальти. Другой тревожный момент – травма Степаненко, который вместе с Сиканом не сумел доиграть поединок.

Дончане сделали шаг к евровесне

Шахтер провел далеко не идеальный матч. Немало нервных ошибок, немало проигранных "ничейных" мячей. Но Барселона не смогла за это наказать. В то же время "горняки" не выглядели беззубо в атаке. Марино Пушич дал команде четкую стратегию, которая сработала.

У Шахтера 4 явных момента – у Барсы только 1. Чемпионы Украины забили не из ничего, а наработали не тот гол. И заслуженно победили каталонцев. Впервые с 2008 года. "У Шахтера нет ни одного игрока уровня Барселоны, но команда у них играет сильнее", – сказал известный журналист Жузеп Капдевила.

Шахтер набрал 6 очков и настиг Порту в таблице группы Н. Отрыв от Антверпена, у которого 0, уже солидный – большая заявка на евровесну.