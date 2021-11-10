Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес не будет церемониться даже с давними партнерами.

Новый рулевой "блаугранас" запретил Жерару Пике появляться на ток-шоу El Hormiguero, сообщает Marca со ссылкой на COPE.

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Хави сразу дал понять игрокам, что требует полной концентрации на футболе и целях Барселоны. 34-летний Пике уделял кучу времени публичным мероприятиям, имеющим слабое отношение к игре. Ветеран не получил никаких смягчений, несмотря на свой статус лидера раздевалки и давнего партнера нового тренера.

К слову, Хави Эрнандес в должности главного тренера Барселоны заменил Рональда Кумана. Руководство каталонцев уволило нидерландца из-за плохих результатов. После 12 туров Ла Лиги Барселона только 9-я в турнирной таблице.

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