Сегодня (9 ноября) на тренировке Хави объявил свои правила перед всеми присутствующими игроками, информирует AS.

Хави провел первую тренировку в Барселоне

Футболисты обязаны прибыть в тренировочный комплекс за полтора часа до занятий, хотя раньше было достаточно получаса. Дополнительное время они потратят на завтрак под контролем поваров (диета – еще одно требование Хави), личные разговоры с тренером и индивидуальные упражнения. Возвращается "геометрическая" система штрафов, введенная еще Гвардиолой, но после Луиса Энрике ее отменили. Условно – первое наказание за опоздание составит 100 евро, за второе 200, третье 400 и так далее. Во времена Гвардиолы такие штрафы достигали 6 тысяч евро.

Также игроки не имеют права возвращаться домой после полуночи в течение двух суток до матча. В категорию запретов входят и экстремальные виды спорта – серфинг, катание на велосипеде в горах и т.д. Команда обязана поддерживать хорошие отношения с фанатами и журналистами – это поможет имиджу Барселоны.

Добавим, что первым матчем Хави во главе "блаугранас" должно стать дерби против Эспаньола, которое состоится 20 ноября.

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