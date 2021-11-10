Головний тренер Барселони Хаві Ернандес не буде церемонитися навіть з давніми партнерами.

Новий керманич "блаугранас" заборонив Жерару Піке з'являтися на ток-шоу El Hormiguero, інформує Marca з посиланням на COPE.

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Хаві відразу дав зрозуміти гравцям, що вимагає повної концентрації на футболі та цілях Барселони. Натомість 34-річний Піке приділяв купу часу публічним заходам, які мають слабкий стосунок до гри. Ветеран не отримав жодних пом'якшень, попри свій статус лідера роздягальні і давнього партнера нового тренера.

До слова, Хаві Ернандес на посаді головного тренера Барселони замінив Рональда Кумана. Керівництво каталонців звільнило нідерландця через погані результати. Після 12 турів Ла Ліги Барселона лише 9-та у турнірній таблиці.

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