"Я решительно верю, что мы можем выиграть все три трофея этого сезона. Я не могу сказать, что мы точно это сделаем, но попробуем. Я в этом убежден. Да, позитива не хватает, но я уже пытаюсь бороться с этим. Каталония, большой клуб, история – это все давит на нас, мы пытаемся построить что-то новое, хотя я и сталкиваюсь с критикой, но провалом было бы не попробовать.

Хави попросил у боссов Барселоны трансфер Судакова

Я рассматриваю предстоящие матчи с Бетисом и Атлетиком как возможность проявить себя. Травмы всегда мешают, но это не проблема. Я больше беспокоюсь о том, чтобы наша игра стала лучше. Травмы – это часть футбола. Они являются неотъемлемой частью процесса. Мы принимаем высокий уровень требований к нам, но часто нам не хватает позитива. Мы выпускаем 16-летних, 17-летних и 18-летних, и меня тоже критикуют за это. Вот почему я говорю, что идет процесс строительства команды", – цитирует Хави AS.

Напомним, Барселона проиграла Реалу в финале Суперкубка Испании (1:4). "Блаугранас" продолжают выступать в Лиге чемпионов и Кубке Испании, а в турнирной таблице Ла Лиги занимают четвертое место с 41 баллом, отставая от первого места на восемь очков.

Манчестер Сити и Барселону признали лучшими клубами, Беллингема тоже не забыли – награды от Globe Soccer Awards