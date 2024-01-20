Полузащитник Шахтера Георгий Судаков очень понравился наставнику Барселоны Хави во время очных матчей в Лиге чемпионов.

Хави обратился к боссам Барселоны с просьбой приобрести Георгия Судакова из Шахтера, сообщает Fichajes.net.

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"Блаугранас" решили активизироваться в вопросе подписания звезды "горняков", который благодаря выступлениям в Лиге чемпионов повысил свою стоимость, чтобы опередить конкурентов. Шахтер же рассматривает Судакова как главный трансферный актив и хочет повторить прошлогоднюю продажу Мудрика в Челси (дончане заработали 70 млн на этом трансфере).

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за "горняков" 18 матчей (3 гола и 1 ассист). Действующий контракт хавбека с Шахтером рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?