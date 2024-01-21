"Я рішуче вірю, що ми можемо виграти всі три трофеї цього сезону. Я не можу сказати, що ми точно це зробимо, але спробуємо. Я у цьому переконаний. Так, позитиву не вистачає, але я вже намагаюся боротися із цим. Каталонія, великий клуб, історія – це все тисне на нас. Ми намагаємося збудувати щось нове, хоча я і стикаюся з критикою. Але провалом було б не спробувати.

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Я розглядаю майбутні матчі з Бетісом та Атлетіком як можливість проявити себе. Травми завжди заважають, але це не проблема. Я більше турбуюся про те, щоб наша гра стала кращою. Травми – це частина футболу. Вони є невіддільною частиною процесу. Ми приймаємо високий рівень вимог до нас, але часто нам бракує позитиву. Ми випускаємо 16-річних, 17-річних та 18-річних, і мене теж критикують за це. Ось чому я говорю, що йде процес будівництва команди", – цитує Хаві AS.

Нагадаємо, Барселона програла Реалу у фіналі Суперкубка Іспанії (1:4). "Блаугранас" продовжують виступати в Лізі чемпіонів і Кубку Іспанії, а в турнірній таблиці Ла Ліги посідають четверту сходинку з 41 балом, відстаючи від першого місця на вісім очок.

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