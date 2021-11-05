Аль-Садд, который возглавлял Хави, согласился отпустить испанца только при условии выплаты отступных, прописанных в его контракте. Клуб уже сообщил, что получит положенные 5 млн евро.

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По информации Mundo Deportivo, Барселона заплатит всего половину этой суммы. Еще 2,5 млн евро перечислит в Аль-Садд сам Хави. Отмечается, что специалист продолжит выполнять функции посла Катара и за это заработает все те же 2,5 млн.

К слову, Аль-Садд стал первым клубом в тренерской карьере Хави. За два года работы во главе катарского клуба испанец завоевал семь титулов.

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