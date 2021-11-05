Аль-Садд официально подтвердил договоренность с руководством каталонского клуба. Барселона согласилась оплатить клаусулу, которая, по неофициальным данным, составляла 5 млн евро.

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"Администрация Аль-Садда согласилась на переход Хави в Барселону после оплаты пункта выкупа, предусмотренного в контракте. Мы договорились о сотрудничестве с Барселоной в будущем. Хави является важной частью истории Аль-Садда, и мы желаем ему удачи", – заявил генеральный директор катарского клуба Турки Аль-Али.

Напомним, Хави является воспитанником Барселоны, в структуре которой провел 20 лет (1995-2015). Аль-Садд был первым тренерским опытом легенды "блаугранас". В минувшем сезоне 41-летний специалист привел команду к победе в чемпионате Катара.

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