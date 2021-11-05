Аль-Садд, який донедавна очолював Хаві, погодився відпустити іспанця лише за умови виплати відступних, прописаних у його контракті. Клуб уже повідомив, що отримає належні 5 млн євро.

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За інформацією Mundo Deportivo, Барселона заплатить лише половину цієї суми. Ще 2,5 млн євро перерахує в Аль-Садд сам Хаві. Зазначається, що фахівець продовжить виконувати функції посла Катару і за це заробить ті ж таки 2,5 млн.

До слова, Аль-Садд став першим клубом у тренерській кар'єрі Хаві. За два роки роботи на чолі катарського клубу іспанець здобув сім титулів.

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