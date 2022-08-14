Барселона в первом туре Примеры не сумела переиграть Райо Вальекано. Хави привлек звездных новичков, но так и не нашел подход к чужим воротам. Каталонцы дважды отправили мяч в сетку, однако в обоих эпизодах судьи зафиксировали офсайд. Матч завершился нулевой ничьей.

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Хави пришел на послематчевое включение в плохом настроении, но очень быстро на его лице появилась улыбка. Причиной стал эксперт DAZN Хуан Карлос Унсуэ – бывший голкипер и тренер Барселоны, болеющий боковым амиотрофическим склерозом.

Хави первым обратился к другу: "Привет, Хуан Карлос. Как дела? Обнимаю". Унсуэ остроумно ответил: "Точно лучше, чем ты после ничьей с Райо". Далее Хави отвечал на вопросы Унсуэ, в частности сказал, что его футболистам было тяжело из-за давления завышенных ожиданий.

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