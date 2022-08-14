Барселона начала сезон с нулевой ничьей. Смотрите видеообзор матча Барселона – Райо Вальекано на "Футбол 24".

В первом туре чемпионата Барселона не сумела переиграть скромный Райо Вальекано. Болельщики увидели официальные дебюты Левандовски, Кристенсена, Рафиньи и Кессье на Камп Ноу. А вот голов не увидели.

Барселона расписала ничью с Райо Вальекано – арбитр отменил три гола, Бускетс получил красную

Левандовски имел несколько возможностей отличиться, но не воспользовался ими, а когда все же забил – арбитр зафиксировал офсайд. Такая же участь постигла Кессье. Игру Барселоны вел Дембеле, создавший много моментов и 5 раз выводивший партнеров на удар.

Барселона могла и проиграть стартовый поединок. Тер Штегену несколько раз пришлось спасать команду от гола после провалов обороны. Хозяева завершали матч в меньшинстве, ведь у Бускетса сдали нервы.