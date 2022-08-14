Барселона в першому турі Прімери не зуміла переграти Райо Вальєкано. Хаві залучив зіркових новачків, але так і не знайшов підхід до чужих воріт. Каталонці двічі відправили м'яч у сітку, однак в обох епізодах судді зафіксували офсайд. Матч завершився нульовою нічиєю.

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Хаві прийшов на післяматчеве включення в поганому настрої, але дуже швидко на його обличчі з'явилася посмішка. Причиною став експерт DAZN Хуан Карлос Унсуе – колишній голкіпер і тренер Барселони, який хворіє на бічний аміотрофічний склероз.

Хаві першим звернувся до друга: "Привіт, Хуане Карлосе. Як справи? Обіймаю". Унсуе дотепно відповів: "Точно краще, ніж ти після нічиєї з Райо". Далі Хаві відповідав на запитання Унсуе, зокрема сказав, що його футболістам було важко через тиск завищених очікувань.

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