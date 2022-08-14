Барселона стала хедлайнером летнего трансферного окна, приобретя Левандовски, Рафинью, Кристенсена, Кесье и Кунде. На сборах обновленная версия "блаугранас" впечатляла, так что всем не терпелось увидеть машину Хави в официальной игре. Соперник в 1-м туре Ла Лиги был что надо – на Камп Ноу приехал Райо Вальекано, который в предыдущем сезоне дважды бил "кулес".

Хави выпустил в старте Роберта, Рафинью и Кристенсена (в паре с Эриком Гарсией). Араухо задвинули на правый фланг обороны, Кесье остался в запасе, а Дембеле переправили на левый фланг – правый занял Рафинья. Вместе с Бускетсом в центре играли Педри и Гави.

Как и ожидалось, Барселона активнее начала встречу. Мяч очень быстро двигался на чужой половине поля между ног хозяев, а на 12-й минуте он уже и в воротах побывал. Левандовски красиво забросил сферу под ближнюю штангу с острого угла, однако гол не засчитали из-за офсайда у поляка. На 19-й же минуте Рафинья получил пас от Дембеле и плотно пробил с левого края штрафной. Чуть неточно!

Казалось, что дело идет к выносу Райо Вальекано. Впрочем, постепенно мадридцам удалось выровнять игру. Подопечные Андони Ираолы неплохо прессинговали на чужой половине поля и надежно закрывались на своей. Острые эпизоды у ворот Димитриевски всё равно возникали, но в большинстве своём это были лишь намёки на гол – а там, где завершение было конкретным, подводила точность. Реально к концу первого тайма в актив Барсы можно занести только две подачи с углового, которые Дембеле закрутил под перекладину. Голкипер парировал.

Перед перерывом Райо Вальекано мог шокировать каталонцев голом. Альваро Гарсия получил передачу на ход левым флангом, вошел в штрафную, легко качнул Араухо и пробил по центру – тер Штеген парировал! В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Первый тайм оказался не столь ярким, как матчи каталонцев на сборах. У подопечных Хави много контроля, но до реального обострения дело доходило очень редко. По сравнению с матчами эпохи Кумана разницы было немного. Фанаты, однако, надеялись на второй тайм.

Содержание игры в нём не изменилось. В первые 20 минут после перерыва "блаугранас" даже особых моментов не создали – вспоминается лишь несколько вбеганеий без логичного завершения и прострел Рафиньи, который срикошетил в створ. Димитриевский поймал мяч. Мадридцы же испугали хозяев во второй раз: на 52-й минуте Камельо влетел в штрафную, отклеился от защитника и перебросил тер Штегена – впрочем, мяч пролетел мимо дальней штанги.

В середине второго тайма Хави решился на тройную замену, вместо Рафиньи, Гави и Кристенсена выпустив Фати, Де Йонга и Серхи Роберто. Давление на оборону Райо усилилось, а моменты стали более конкретными. В частности, на 67-й минуте забивать должен был Фати, который получил передачу от Дембеле в центр штрафной и пробил в правый нижний угол. Димитриевски спас! Ещё через две минуты Бускетс мощно бахнул с отскока, но и здесь Столе исполнил сейв.

Впрочем, развить эту историю Барселоне не удалось. На 70-х минутах команда вообще ничего не создала. Райо Вальекано спокойно оборонялся и иногда даже проводил позиционные атаки. Действия подопечных Хави не продвигали мяч даже после выхода Кесье на 73-й минуте. Футбол "блаугранас" выглядел уныло.

Очередной приступ оборонного блока "молний" хозяева провели на 80-х минутах. Так, на 82-й Левандовски классно стрелял с лёта, немножко не попав в дальний угол. На 84-й Димитриевски парировал плотный выстрел свежего Обамеянга, а Левандовски с добивания не смог направить мяч в сетку. Наконец, на 88-й Барселона забила гол – Кесье сначала сбросил мяч под выстрел Фати, который парировал голкипер, а потом с отскока пробил точно под правую штангу. Впрочем, лайнсмен сразу же показал, что счет не изменится. Офсайд.

В компенсированное время "блаугранас" умудрились остаться в меньшинстве (Бускетс получил вторую желтую) и пропустили гол от Фалькао. Хозяев спас офсайд Сальви Санчеса в этом эпизоде. Больше моментов в матче не возникало. Финальный свисток зафиксировал сенсационную нулевую ничью!