"Между нами и Реалом 16 очков, это ужасный разрыв. Но впереди еще большая часть чемпионата, мы ничего не исключаем. Это вопрос результатов, умения бороться и хорошо защищаться.

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Севилья готова стать чемпионом Испании. Это претендент на титулы в любом турнире. Они все делают очень хорошо. Мы смотрим на Баварию, но нужно также отдавать должное работе Севилье, работе Лопетеги и Мончи.

Мы будем рисковать против Севильи. Высокий прессинг, попытки отобрать мяч на чужой половине, постоянные атаки. Это наша модель игры. Мы делаем на это ставку и будем соблюдать свои принципы", – цитирует Хави Marca.

Барселона во вторник сыграет важный матч против Севильи и попытается вплотную приблизиться к зоне ЛЧ.

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