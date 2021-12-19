Референдум сосиос одобрил план под названием Espai Barça, сообщает пресс-служба "блаугранас".

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Проект предусматривает получение кредита на 1,5 млрд евро. Средства будут потрачены на строительство нового стадиона Барселоны и окружающей инфраструктуры. Члены клуба выразили мощную поддержку этому решению – 42 693 голоса "за", 5055 "против" и 875 воздержались.

Ранее игрокам, тренерам и руководству Барселоны показали видеопрезентацию будущего стадиона-красавца. Хави публично призвал сосиос проголосовать за Espai Barça, который должен стать ключевым шагом на пути к возрождению клуба.

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