Барселона без плей-офф ЛЧ

У Хави не было шансов переиграть Нагельсманна. Ожидаемое поражение. Барселона должна была надеяться на Динамо. Однако киевляне не сделали подарок. Яремчук с Бенфикой одолел "бело-синих", набрал 8 очков и потеснил Барселону (7 баллов) на третье место группы.

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Барса впервые с 2004 года сыграет во втором по престижности еврокубке. В Лиге Европы "блаугранас" еще не выступали, а в Кубке УЕФА в последний раз играли 17 лет назад (вылетели от Селтика).

Красивый суицид Хави

Каталонцы решили сыграть с Баварией в ее футбол – прессинг, высокая линия обороны, выход в атаку через короткий пас. Респект за смелость, в первые минуты Барселоне даже удавалось накрывать хозяев на их половине и находить возможности для ударов. Но такой футбол сегодня был обречен на провал и третий разгром в группе.

Футболисты Барсы еще не готовы реализовать идеи Хави, не готовы слаженно прессинговать и разыгрывать. Во время прессинга возникали километровые дыры в центре, высокая линия обороны не успевала реагировать на рывки мюнхенцев, а во время розыгрыша от вратаря было много недоразумений и ошибок.

Бавария могла забить уже на второй минуте, когда тер Штеген под прессингом отдал плохой пас, а Левандовски обокрал Бускетса. Юлиан Нагельсманн не сжалился и выпустил почти сильнейший состав. У хозяев провисала только полузащита (Толиссо и Мусиала), но Барселона не создала проблем.

Идеальный футбол для Баварии

Мюнхенцам в удовольствие сыграть в такой футбол. Они, пожалуй, лучше всего в мире могут использовать свободные зоны. Коман справа терроризировал Альбу (потом Мингесу), Дэвис слева уничтожал Деста и Араухо, а Пике не успевал всех страховать. Сане шикарно открывался между линиями и задавал направление атакам. Упамекано без риска мог ежеминутно вырезать фирменные диагонали на полполя.

Бавария подстроилась под прессинг Барселоны и стала проще выходить из обороны. Беда соперников в том, что даже выносы Нойера катастрофически точны. После его дальних передач (под давлением!) хозяева могли забивать минимум дважды – Коман создал шансы Мусиале и Сане. Как последний не забил – загадка.

"Ротен" дважды отличились в конце первого тайма. Сане нашел слепую зону Барсы в центре поля и бросил в прорыв Левандовски. Роберт накрутил Пике и подал, а Мюллер курьезно головой открыл счет. Вскоре Сане дальним выстрелом удвоил преимущество Баварии – Лероя снова потеряли в центре поля.

Пушка Сане и вылет "блаугранас" из ЛЧ в видеообзоре матча Бавария – Барселона – 3:0

А после перерыва Бавария устроила разгром. Один из многочисленных прострелов Дэвиса замкнул Мусиала. Четвертый в ворота тер Штегена "отказался" забить Сане. Уже после замен резервисты Баварии вывели Лероя на свидание, но он перекинул мяч через перекладину.

Бавария спокойно выиграла группу Е. Максимум очков, пять разгромов в шести матчах, разница голов – 22:3. Очень легко, все конкуренты были гораздо слабее. В плей-офф мюнхенцы будут сеяными и станут самым неприятным жребием для любого. Нужно очень постараться использовать слабые места команды Нагельсманна.