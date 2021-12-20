"Між нами та Реалом 16 очок, це жахливий розрив. Але попереду ще велика частина чемпіонату, ми нічого не виключаємо. Це питання результатів, вміння боротися та добре захищатися.

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Севілья готова стати чемпіоном Іспанії. Це претендент на титули в будь-якому турнірі. Вони все роблять дуже добре. Ми дивимося на Баварію, але потрібно також віддавати належне роботі Севільї, роботі Лопетегі та Мончі.

Ми будемо ризикувати проти Севільї. Високий пресинг, намагання відібрати м'яч на чужій половині, постійні атаки. Це наша модель гри. Ми робимо на це ставку і будемо дотримуватися своїх принципів", – цитує Хаві Marca.

Барселона у вівторок зіграє важливий матч проти Севільї та спробує впритул наблизитися до зони ЛЧ.

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