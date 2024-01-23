"Футбол 24" підготував черговий випуск на своєму YouTube-каналі. Головна тема – гольова феєрія Артема Довбика, який оформив хет-трик за Жирону у ворота Севільї.

Артем Довбик став головним героєм Ла Ліги. Форвард Жирони і збірної України забив три голи у ворота Севільї, вирвавшись на перше місце у списку бомбардирів чемпіонату Іспанії. Окрім Довбика, гол до свого активу записав і Віктор Циганков. Жирона продовжує творити казку, зберігаючи лідерство.

Востаннє український футболіст робив хет-трик у топ-чемпіонаті Європи ще 15 років тому. У 2009-му це вдалося Андрію Вороніну, який тоді розривав за берлінську Герту.

Роман Яремчук провів не надто вдалий матч проти Атлетіка, а Андрій Лунін пропустив гру Реала з Альмерією. Мадридці програвали 0:2, але вирвали перемогу в скандальному матчі. Тема суддівства на Сантьяго Бернабеу ще матиме продовження.

Про виступи українців у 21-му турі Прімери, а також чому Хаві не отримає Георгія Судакова, дивіться у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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