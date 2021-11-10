Новый рулевой Барселоны изучает возможность возвращения Франсишку Тринкау в январе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Record.

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Летом 2020-го Барселона отдала 30 млн евро за таланта Браги, которого величали "новым Роналду". Тринкау слабо провел дебютный сезон, поэтому был сдан в годичную аренду Вулверхэмптону. Выступления в Англии также не впечатляют – никаких результативных действий в 8 матчах АПЛ. Впрочем, Хави верит в перспективы 21-летнего португальца на Камп Ноу.

В случае досрочного возвращения Барселоне придется заплатить компенсацию Вулвз, отдавшим 6 млн евро за аренду Тринкау и имеющим право выкупа за 30 млн.

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