Новий керманич Барселони вивчає можливість повернення Франсішку Трінкау у січні, інформує Mundo Deportivo з посиланням на Record.

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Влітку 2020-го Барселона віддала 30 млн євро за таланта Браги, якого величали "новим Роналду". Трінкау слабко провів дебютний сезон, тому був зданий в річну оренду Вулверхемптону. Виступи в Англії також не вражають – жодної результативної дії у 8 матчах АПЛ. Втім, Хаві вірить у перспективи 21-річного португальця на Камп Ноу.

У разі дострокового повернення Барселоні доведеться заплатити компенсацію Вулвз, які віддали 6 млн євро за оренду Трінкау і мають право викупу за 30 млн.

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