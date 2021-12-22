"Этот результат оставил горько-сладкий привкус. Думаю, мы играли хорошо, но нам еще есть куда расти. Мы заработали одно очко, но нам нужно набраться терпения. Мы должны настаивать на этой модели игры, потому что мы находимся на правильном пути. Жаль, сегодня у нас были моменты.

Севилья – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мне будет тяжело уснуть. Думаю, мы должны были победить. Севилья очень опытная и очень хорошая в тактическом плане, но я уезжаю отсюда с чувством недовольства. Со скамейки запасных все выглядело очень хорошо. Результаты говорят сами за себя, но мы наслаждались некоторыми моментами игры.

Сегодня нам нужна была победа, чтобы подняться в зону Лиги чемпионов. Я горжусь командой, невзирая на ничью. Нам не повезло. Усман отправил мяч в штангу. У Гави был еще один шанс. Команда становится лучше. Эта Барса похожа на ту, которую я хочу видеть", – цитирует Хави Marca.

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