"Цей результат залишив гірко-солодкий присмак. Думаю, ми грали добре, але нам ще є, куди рости. Ми заробили одне очко, але нам треба набратися терпіння. Ми повинні наполягати на цій моделі гри, тому що ми перебуваємо на правильному шляху. Прикро, сьогодні у нас були моменти.

Севілья – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Мені буде важко заснути. Думаю, ми мали перемогти. Севілья дуже досвідчена і дуже хороша в тактичному плані, але я їду звідси з почуттям незадоволення. З лави запасних все виглядало дуже добре. Результати говорять самі за себе, але ми насолоджувалися деякими моментами гри

Сьогодні нам була потрібна перемога, щоб піднятися в зону Ліги чемпіонів. Я пишаюся командою, попри нічию. Нам не пощастило. Усман відправив м'яч у штангу. У Гаві був ще один шанс. Команда стає кращою. Ця Барса схожа на ту, яку я хочу бачити", – цитує Хаві Marca.

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