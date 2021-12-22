Севилья в этом сезоне стабильно набирает очки с посредственной игрой. Команда Хулена Лопетеги закрепилась на втором месте Примеры, но даже по меркам слабого ныне испанского чемпионата выглядит неубедительно. Андалусийцы до сегодняшнего матча перебрали 10 очков согласно системе xG – забили на 5 больше, чем должны были, а пропустили на 6 меньше, чем должны были.

Игра с Барсой еще раз подтвердила общее впечатление. Севилья привычно пыталась разыгрывать коротко, выманивая соперника в прессинг, но делала это ужасно. Барселона постоянно накрывала хозяев и не выпускала за центр поля. В стартовые 15 минут мяч около 50% времени находился на трети Севильи. Барса, прессинг которой очень далек от идеала, доминировала.

Статистика ударов к середине первого тайма – 0:8. Гости хорошо действовали в плане структуры, но принимали плохие решения с мячом. Юный форвард Жутгла при первой же возможности бил по воротам, игнорируя партнеров. Как и обещал Хави, Барселона рисковала с высокой линией обороны. Правда, Севилья до перерыва только раз этим воспользовалась – Мир забил из офсайда.

Севилья не была бы Севильей, если бы не забила из ничего. Андалусийцы заработали угловой – Ракитич хитро покатил в штрафную, а Папу Гомес забил. После этого Барселона на время выпустила ситуацию из-под контроля и поплыла, однако успела отыграться до перерыва. Также с углового – Дембеле подал, а Араухо замкнул.

Во втором тайме картина матча внезапно поменялась. Севилья начала душить гостей прессингом, а Барселона поникла. Если до перерыва каталонцы нанесли 15 ударов, то за 25 минут второго тайма – всего 1. Все шло к тому, что Севилья дожмет разбитую Барсу, однако Лопетеги подвел Кунде. Французский защитник сделал то, что хотелось многим, – зарядил в лицо Альбе. Мячом, но намеренно. Поэтому удаление.

Не сказать, что Барселона хорошо пользовалась численным большинством. У ворот тер Штегена моменты исчезли, однако и у Буну не стало больше работы. Ребята Хави не смогли вернуться в режим, который показали в начале встречи. Каталонцы испуганно пытались построить хотя бы одну хорошую атаку. Севилья грамотно защищалась и агрессией компенсировала меньшее количество игроков.

Гости все же нашли свой момент – Гави откликнулся на навес Абде, но пробил с выгодной позиции мимо ворот. А затем Дембеле в фирменном стиле попал в штангу после смещения с фланга. Севилья выстояла, и это не требовало сверхчеловеческих усилий. Дембеле старался самостоятельно что-нибудь придумать, но соперники справились. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Севилья набрала 38 очков и осталась на втором месте Примеры. Барселона, имея на 10 баллов меньше, оказалась на 7 строчке. Далее у каталонцев встреча с Мальоркой, против которой придется играть без Бускетса и Гави – они перебрали желтых карточек.