Севилья сыграла вничью с Барселоной (1:1) в перенесенном матче Примеры. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

В первом тайме команды обменялись голами после угловых, а на второй оставили только эмоции. Жорди Альба спровоцировал Жюля Кунде, а тот повелся. Красная карточка для француза.

Барселона в большинстве не переиграла везучую Севилью – команды забивали только с угловых

Обе команды больше не имеют матча в запасе. Барселона набрала 28 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. У Севильи на 10 пунктов больше и вторая строчка.