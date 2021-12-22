Севилья – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча
09:34 - Читати українською
Севилья сыграла вничью с Барселоной (1:1) в перенесенном матче Примеры. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
64’ Жюль Кунде
Рональд Араухо 45’
45’ Рональд Араухо
64’ Жюль Кунде
В первом тайме команды обменялись голами после угловых, а на второй оставили только эмоции. Жорди Альба спровоцировал Жюля Кунде, а тот повелся. Красная карточка для француза.
Барселона в большинстве не переиграла везучую Севилью – команды забивали только с угловых
Обе команды больше не имеют матча в запасе. Барселона набрала 28 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. У Севильи на 10 пунктов больше и вторая строчка.
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