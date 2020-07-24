Хаверц согласовал контракт с Челси, – журналист

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц находится в шаге от перехода в лондонский Челси.

Атакующий хавбек "фармацевтов" договорился по пунктам соглашения с лондонцами. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

Челси близок к подписанию Хаверца за 80 млн евро, – The Athletic

Хаверц должен подписать с Челси 5-летний контракт. Его зарплата составит 8 млн евро в год плюс бонусы. В данный момент "синие" согласовывают окончательную стоимость трансфера Хаверца с Байером. Сам 21-летний немец ранее попросил руководство Леверкузена отпустить его в летнее трансферное окно.

В сезоне 2019/20 Кай Хаверц провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 9 результативных передач.

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