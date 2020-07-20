toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Челси близок к подписанию Хаверца за 80 млн евро, – The Athletic

20 июля 17:42 - Читати українською
Челси близок к подписанию Хаверца за 80 млн евро, – The Athletic
Кай Хаверц / ФК Байер Леверкузен

Полузащитник Байера Кай Хаверц, скорее всего, продолжит карьеру в Лондоне. Челси приблизился к трансферу хавбека сборной Германии.

"Пенсионеры" находятся в шаге от подписания хавбека Байера Кая Хаверца. Челси – единственный клуб, который согласился заплатить за 21-летнего немца 80 млн евро, информирует The Athletic.

Байер определился с окончательной ценой на Хаверца – немецкие СМИ уверены в трансфере хавбека в АПЛ

Сам Хаверц стремится сменить клуб и уже якобы согласовал предварительный контракт с лондонцами. На лидера Байера претендовали и другие клубы, но ни один из них оказался не готовым к финансовым аппетитам "фармацевтов".

В сезоне 2019/20 Хаверц провел 30 матчей в Бундеслиге, в которых отметился 12-ю голами и 6-ю ассистами. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
Экс-игрока сборной Украины с позором уволили из российского клуба
20 июля
11535
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Англия Трансферы Челси Челси Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Германии Байер Байер Германия Кай Кай Хаверц
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
22
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук