Челси близок к подписанию Хаверца за 80 млн евро, – The Athletic

Полузащитник Байера Кай Хаверц, скорее всего, продолжит карьеру в Лондоне. Челси приблизился к трансферу хавбека сборной Германии.

"Пенсионеры" находятся в шаге от подписания хавбека Байера Кая Хаверца. Челси – единственный клуб, который согласился заплатить за 21-летнего немца 80 млн евро, информирует The Athletic.

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Сам Хаверц стремится сменить клуб и уже якобы согласовал предварительный контракт с лондонцами. На лидера Байера претендовали и другие клубы, но ни один из них оказался не готовым к финансовым аппетитам "фармацевтов".

В сезоне 2019/20 Хаверц провел 30 матчей в Бундеслиге, в которых отметился 12-ю голами и 6-ю ассистами. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

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