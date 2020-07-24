toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Хаверц узгодив контракт із Челсі, – журналіст

09:39 - Читать на русском
Хаверц узгодив контракт із Челсі, – журналіст
Кай Хаверц / AFP

Півзахисник леверкузенського Байєра Кай Хаверц перебуває за крок від переходу в лондонський Челсі.

Атакувальний хавбек "фармацевтів" домовився про зміст угоди з лондонцями. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Челсі близький до підписання Хаверца за 80 млн євро, – The Athletic

Хаверц повинен підписати з Челсі 5-річний контракт. Його зарплата складе 8 млн євро на рік плюс бонуси. Наразі "сині" узгоджують остаточну вартість трансферу Хаверца з Байєром. Сам 21-річний німець раніше попросив керівництво Леверкузена відпустити його в літнє трансферне вікно.

У сезоні 2019/20 Кай Хаверц провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football

blog_ava
"Дивуюся, як Суркіси могли піти на цю угоду": Сабо шокований призначенням Луческу в Динамо
09:14
1806
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Байєр Байєр Челсі Челсі Англія Кай Кай Хаверц Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Англії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
17
хв
Агробізнес
18:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук