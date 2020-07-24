Хаверц узгодив контракт із Челсі, – журналіст

Півзахисник леверкузенського Байєра Кай Хаверц перебуває за крок від переходу в лондонський Челсі.

Атакувальний хавбек "фармацевтів" домовився про зміст угоди з лондонцями. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Челсі близький до підписання Хаверца за 80 млн євро, – The Athletic

Хаверц повинен підписати з Челсі 5-річний контракт. Його зарплата складе 8 млн євро на рік плюс бонуси. Наразі "сині" узгоджують остаточну вартість трансферу Хаверца з Байєром. Сам 21-річний німець раніше попросив керівництво Леверкузена відпустити його в літнє трансферне вікно.

У сезоні 2019/20 Кай Хаверц провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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