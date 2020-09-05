Хавбек в субботу впервые тренировался на базе "синих" в Кобхэме, сообщает официальный Твиттер клуба.

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Кай Хаверц провел занятия с некоторыми тренерами, в то время, как часть игроков участвует в матчах сборной.

Напомним, Кай вчера стал игроком Челси и заключил контракт с "пенсионерами" на 5 лет. До этого он выступал за Байер, а в его активе 150 матчей за леверкузенцев, 48 голов и 31 ассист. Также 21-летний Хаверц пробился в состав сборной Германии – один гол в 7 поединках.

Добавим, что хавбек Байера стал шестым новичком Челси текущего окна после Зиеша, Вернера, Чилвелла, Сарра и Силвы.

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