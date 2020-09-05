Хавбек у суботу вперше тренувався на базі "синіх" у Кобхемі, повідомляє офіційний Твіттер клубу.

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Кай Хаверц провів заняття з деякими тренерами, в той час, як частина гравців бере участь у матчах збірної.

Нагадаємо, Кай вчора став гравцем Челсі та уклав контракт з "пенсіонерами" на 5 років. До цього він виступав за Байєр, а у його активі 150 матчів за леверкузенців, 48 голів та 31 асист. Також 21-річний Хаверц пробився у склад збірної Німеччини – один гол у 7 поєдинках.

Додамо, що хавбек став шостим новачком Челсі поточного вікна після Зієша, Вернера, Чілвела, Сарра та Сілви.

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