Хаверц не прибыл на фитнес-тест Байера – звезда Бундеслиги убежден в переходе в Челси
Полузащитник Байера Кай Хаверц решил последовать примеру Лионеля Месси и тоже игнорирует тренировки команды.
Кай Хаверц проигнорировал обязательный фитнес-тест Байера, который позволяет игрокам начать подготовку к новому сезону, сообщает Bild.
Руководство Байера опровергло слухи о трансфере Хаверца в Челси
По слухам, 21-летний немецкий талант находится в шаге от перехода в Челси, однако в лагере Байера опровергают эту информацию. Кай также получил вызов в сборную Германии, где сможет противостоять сборной Украины в рамках Лиги наций.
В прошлом сезоне Бундеслиги Хаверц провел 30 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 6-ю ассистами.
Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам