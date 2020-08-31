Кай Хаверц проигнорировал обязательный фитнес-тест Байера, который позволяет игрокам начать подготовку к новому сезону, сообщает Bild.

Руководство Байера опровергло слухи о трансфере Хаверца в Челси

По слухам, 21-летний немецкий талант находится в шаге от перехода в Челси, однако в лагере Байера опровергают эту информацию. Кай также получил вызов в сборную Германии, где сможет противостоять сборной Украины в рамках Лиги наций.

В прошлом сезоне Бундеслиги Хаверц провел 30 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 6-ю ассистами.

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