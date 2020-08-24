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Руководство Байера опровергло слухи о трансфере Хаверца в Челси

17:52 - Читати українською
Руководство Байера опровергло слухи о трансфере Хаверца в Челси
Руди Феллер / Фото из открытых источников

Спортивный директор Байера Руди Феллер откровенно поделился мыслями относительно будущего Кая Хаверца.

По информации СМИ, Челси договорился с Байером о трансфере Кая Хаверца за 80 млн евро и еще 20 млн в виде бонусов. Однако руководство немецкого клуба опровергает эти слухи.

Челси согласовал трансфер Хаверца за впечатляющую сумму, – СМИ

"Это полный бред", – ответил спортивный директор Руди Феллер на вопрос о договоренности с лондонцами, информирует Bulinews.

К слову, в сезоне 2019/20 Кай Хаверц провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.

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