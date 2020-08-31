Півзахисник Байєра Кай Хаверц вирішив взяти приклад з Ліонеля Мессі і теж ігнорує тренування команди.

Кай Хаверц проігнорував обов'язковий фітнес-тест Байєра, який дозволяє гравцям розпочати підготовку до нового сезону, повідомляє Bild.

Керівництво Байєра спростувало чутки про трансфер Хаверца в Челсі

За чутками, 21-річний німецький талант перебуває за крок до переходу у Челсі, проте у таборі Байєра спростовують цю інформацію. Кай також отримав виклик у збірну Німеччини, де зможе протистояти збірній України у рамках Ліги націй.

У минулому сезоні Бундесліги Хаверц провів 30 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 6-ма асистами.

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