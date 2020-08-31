Хаверц не прибув на фітнес-тест Байєра – зірка Бундесліги переконаний у переході в Челсі
Півзахисник Байєра Кай Хаверц вирішив взяти приклад з Ліонеля Мессі і теж ігнорує тренування команди.
Кай Хаверц проігнорував обов'язковий фітнес-тест Байєра, який дозволяє гравцям розпочати підготовку до нового сезону, повідомляє Bild.
Керівництво Байєра спростувало чутки про трансфер Хаверца в Челсі
За чутками, 21-річний німецький талант перебуває за крок до переходу у Челсі, проте у таборі Байєра спростовують цю інформацію. Кай також отримав виклик у збірну Німеччини, де зможе протистояти збірній України у рамках Ліги націй.
У минулому сезоні Бундесліги Хаверц провів 30 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 6-ма асистами.
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