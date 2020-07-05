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Хаверц хочет обсудить с Байером свой трансфер – новая неудача подталкивает к топ-клубам

5 июля 10:14 - Читати українською
Хаверц хочет обсудить с Байером свой трансфер – новая неудача подталкивает к топ-клубам
Кай Хаверц / Bild

Полузащитник Байера Кай Хаверц стремится обсудить свое будущее в клубе после финала Кубка Германии.

64’ Ларс Бендер
90+4’ Кай Хаверц
 
Дэвид Алаба 16’
Серж Гнабри 24’
Роберт Левандовски 59’
Роберт Левандовски 89’
16’ Дэвид Алаба
24’ Серж Гнабри
59’ Роберт Левандовски
64’ Ларс Бендер
89’ Роберт Левандовски
90+4’ Кай Хаверц

Хаверц стремится встретиться с руководством Байера относительно своего трансфера, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

Ассист Нойера и пушка Левандовски в видеообзоре финального матча Кубка Германии Байер – Бавария – 2:4

Отмечается, что в трансфере заинтересован Челси, тогда как Реал сомнения о приобретении игрока в 2020 году. Также добавим, что Бавария уже отказалась от подписания юной звезды.

К слову, до ухода с Байера Хаверца могут подтолкнуть последние неудачи леверкузенцев – они проиграли в финале Кубка Германии Баварии (4:2), а также остался вне зоны Лиги чемпионов. В активе юного таланта – 17 голов и 9 ассистов в 43 матчах текущего сезона.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Кай Кай Хаверц Германия Бавария Бавария Байер Байер Трансферы Челси Челси Байер - Бавария
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