Ассист Нойера и пушка Левандовски в видеообзоре финального матча Кубка Германии Байер – Бавария – 2:4

Бавария обыграла Байер и завоевала Кубок Германии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В финальном матче мюнхенцы практически не оставили Леверкузену никаких шансов. Еще в первом тайме голы Гнабри и Алабамы обеспечили номинальным гостям комфортное преимущество.

Бавария в эффектном финале Кубка Германии с ассистом Нойера перестреляла Байер и оформила "золотой дубль"

После перерыва Бавария создала шедевр – Нойер отправил мяч на Левандовски, а Роберт мощным ударом "прошил" Градецки. К концу матча поляк еще и оформил дубль, а Хаверц реализовал пенальти. В конце концов, Бавария без труда выиграла свой 20-й Кубок Германии и оформила "золотой дубль" в нынешнем сезоне.