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Ассист Нойера и пушка Левандовски в видеообзоре финального матча Кубка Германии Байер – Бавария – 2:4

4 июля 23:48 - Читати українською
Ассист Нойера и пушка Левандовски в видеообзоре финального матча Кубка Германии Байер – Бавария – 2:4
Мануэль Нойер / Getty images

Бавария обыграла Байер и завоевала Кубок Германии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

64’ Ларс Бендер
90+4’ Кай Хаверц
 
Дэвид Алаба 16’
Серж Гнабри 24’
Роберт Левандовски 59’
Роберт Левандовски 89’
16’ Дэвид Алаба
24’ Серж Гнабри
59’ Роберт Левандовски
64’ Ларс Бендер
89’ Роберт Левандовски
90+4’ Кай Хаверц

В финальном матче мюнхенцы практически не оставили Леверкузену никаких шансов. Еще в первом тайме голы Гнабри и Алабамы обеспечили номинальным гостям комфортное преимущество.

Бавария в эффектном финале Кубка Германии с ассистом Нойера перестреляла Байер и оформила "золотой дубль"

После перерыва Бавария создала шедевр – Нойер отправил мяч на Левандовски, а Роберт мощным ударом "прошил" Градецки. К концу матча поляк еще и оформил дубль, а Хаверц реализовал пенальти. В конце концов, Бавария без труда выиграла свой 20-й Кубок Германии и оформила "золотой дубль" в нынешнем сезоне.

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Видеоновости Бавария Бавария Байер Байер Германия Байер - Бавария Роберт Роберт Левандовски Мануэль Мануэль Нойер
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