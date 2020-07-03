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Бавария отказалась от покупки Хаверца в этом году – Румменигге раскрыл причину

3 июля 23:15 - Читати українською
Бавария отказалась от покупки Хаверца в этом году – Румменигге раскрыл причину
Кай Хаверц / фото из соцсетей

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на слухи об интересе "ротен" к лидеру леверкузенского Байера Каю Хаверцу.

"Я буду предельно ясным: мы не можем позволить себе трансфер Хаверца в этом году году по финансовым причинам.

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Вся футбольная Европа и, в частности, Бавария сегодня столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за невозможности снова играть со зрителями. Вы знаете цену, которую требует Руди Фёллер (100 млн евро – Футбол 24).

Что касается возможного переезда Хаверца за границу, то решение по этому поводу будут принимать Байер и сам игрок. Честно говоря, я бы также хотел, чтобы Руди Фёллер сохранил Хаверца в Леверкузене минимум еще на год. Мы заинтересованы в конкуренции", – рассказал Румменигге в интервью Sport1.de.

Отметим, что Кай Хаверц в нынешнем сезоне стал одним из лучших игроков Бундеслиги. В активе хавбека 30 матчей в чемпионате Германии, в которых он забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Германии Бавария Бавария Германия Карл-Хайнц Румменигге Трансферы Баварии Финансовый fair-play Кай Кай Хаверц футбольные финансы Байер Байер
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