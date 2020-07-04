Бавария в эффектном финале Кубка Германии с ассистом Нойера перестреляла Байер и оформила "золотой дубль"

Мюнхенцы переиграли Леверкузен (2:4) на Олимпиаштадионе в Берлине и завоевали Кубок Германии. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Бавария после уверенной победы в Бундеслиге хотела закрепить доминирование кубковым триумфом. Байер в предпоследнем туре чемпионата упустил путевку в ЛЧ, а выигрыш Кубка Германии мог реабилитировать команду. Отдельная интрига – появление Кая Хаверца против Баварии, которая пока что отказалась от приобретения молодой звезды. Ханси Флик выставил на финал оптимальный состав.

Байер начал матч на равных – не прижимался к своим воротам и пытался строить быстрые атаки. Впрочем, до ударов дело так и не дошло, а самым опасным моментом остался прострел Бэйли, на который не откликнулся Хаверц.

Зато Бавария начала наращивать преимущество. Очень активным слева был Коман. Француз подал на Левандовски – удар над воротами, потом хорошим пасом нашел Горетцку – заблокировали соперники. Кингсли и сам пробил, но прямо в руки голкиперу.

На 16-й минуте мюнхенцы открыли счет со штрафного. Алаба застал соперника врасплох, резко пробив над стенкой в "девятку". Эффектно. Эффективно. Бавария получила легкий гандикап.

А вскоре закрепила преимущество, когда Киммих перехватил мяч на чужой половине и вырезал классный пас на Гнабри. Серж прицельно выстрелил в дальний нижний угол, не оставив Градецки шансов.

A 20th goal of the season for @SergeGnabry and Bayern are well on top ️#Berlin2020 #B04FCB 0-2 pic.twitter.com/bZr57bDm3r — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) July 4, 2020

Леверкузен мог вернуться в игру в районе 30-й минуты. Хаверц выгрыз на фланге мяч и бросил в прорыв Диаби, тот исполнил кросс в штрафную площадь, однако Бэйли ударил над воротами. К концу первого тайма Бавария была ближе к голу – Левандовски не сумел распорядиться выходом один на один.

Байер ответил чем-то похожим, но Амири попал в офсайд. Еще были безуспешные попытки обострить со стандартов, а также плотный удар Ларса Бендера в руки Нойеру. Этот удар остался единственным для "аптекарей" до перерыва, хотя выглядели они не настолько плохо.

Петер Бос сделал двойную замену, но картина игры не изменилась. Бавария продолжила доминировать. Гнабри получил возможность забить быстрый гол, однако рикошет спас Байер. Коман и Дэвис создали магию на левом фланге и вывели на удар Левандовски – поляк опять не попал.

Леверкузен все же активизировался и начал организовывать моменты. Диаби получил мяч на своей половине и пробежал через полполя, выиграв скоростной забег у Дэвиса (что-то нереальное). К сожалению, это ничем не закончилось – Фолланд не сумел замкнуть прострел, банально не попал по мячу.

Бавария сразу наказала за расточительность. К тому же очень красиво – в 3 касания. Нойер из глубины забросил на Левандовски, а тот чуть ли не с центра поля разрядил пушку по воротам. Сильно, но прямо в руки Градецки. Голкипер допустил ужасную ошибку, в результате чего мяч закатился в сетку.

Вновь напомнил о себе Байер. Казалось, что мюнхенцы уже поверили в свою победу и перестали играть. Хаверц остро прострелил вдоль ворот – защитники не пустили мяч к Бэйли, выбив на угловой. С того же углового Демирбай подал на дальнюю штангу, а Свен Бендер там выиграл "второй этаж" у Горетцки и Алабы и сократил отставание Леверкузена.

"Аптекари" продолжили генерировать остроту. Диаби вырезал хороший кросс в штрафную, но ни Хаверц, ни Фоланд до мяча не дотянулись. Пошла игра на встречных курсах. Байер большими силами атаковал, а Бавария ловила соперника быстрыми выпадами. Перишич прострелом нашел Левандовски, а затем пробил сам – не забили. Бэйли выстрелил из-под Павара – мяч рикошетом полетел над перекладиной. Хаверц выбегал на свидание с Нойером – офсайд.

Байер до последнего не сдавался, Диаби продолжал простреливать. В основном безадресно, однако все равно команде Ханси Флика в этом сезоне мало кто создал столько проблем. Леверкузен сыграл достойный финал (особенно второй тайм), впрочем... "Неверкузен". И ничего с этим не поделаешь.

Красивую точку в финале поставил Левандовски, подрезав мяч над голкипером. Так казалось, но в компенсированное время арбитр назначил пенальти – приговор уверенно исполнил Хаверц. 2:4. Бавария оформила "золотой дубль" и выиграла 20-й Кубок Германии.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи