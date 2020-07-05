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Хаверц хоче обговорити з Байєром свій трансфер – нова невдача підштовхує до топ-клубів

10:14 - Читать на русском
Хаверц хоче обговорити з Байєром свій трансфер – нова невдача підштовхує до топ-клубів
Кай Хаверц / Bild

Півзахисник Байєра Кай Хаверц прагне обговорити своє майбутнє в клубі після фіналу Кубка Німеччини.

64’ Ларс Бендер
90+4’ Кай Хаверц
 
Девід Алаба 16’
Серж Гнабрі 24’
Роберт Лєвандовскі 59’
Роберт Лєвандовскі 89’
16’ Девід Алаба
24’ Серж Гнабрі
59’ Роберт Лєвандовскі
64’ Ларс Бендер
89’ Роберт Лєвандовскі
90+4’ Кай Хаверц

Хаверц прагне зустрітись з керівництвом Байєра щодо свого трансферу, повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.

Асист Нойєра і гармата Лєвандовскі у відеоогляді фінального матчу Кубка Німеччини Байєр – Баварія – 2:4

Зазначається, що у трансфері зацікавлений Челсі, тоді як Реал має сумніви щодо придбання гравця у 2020 році. Також додамо, що Баварія вже відмовилась від підписання юної зірки.

До слова, до відходу з Байєра Хаверца можуть підштовхнути останні невдачі леверкузенців – вони програли в фіналі Кубка Німеччини Баварії (4:2), а також залишився поза зоною Ліги чемпіонів. В активі юного таланта – 17 голів та 9 асистів у 43 матчах поточного сезону.

Баварія в ефектному фіналі Кубка Німеччини з асистом Нойєра перестріляла Байєр і оформила "золотий дубль"

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Кай Кай Хаверц Німеччина Баварія Баварія Байєр Байєр Трансфери Челсі Челсі Байєр - Баварія
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