Полузащитник Вереса Виталий Дахновский стал лучшим бомбардиром ВСУ CUP и выразил мнение, что чемпионат Украины можно было бы доиграть. "Мне кажется, Владимир Зеленский мог бы помочь в том, чтобы хотя бы команды УПЛ вывезли за границу, и там мы доиграли бы сезон".

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Дахновскому ответил Андрей Богданов – единственный футболист из команд УПЛ, который вступил в Вооруженные силы Украины и защищает Родину с оружием в руках.

"Уважаемый Дахновский, вы из космоса? Живете в другом мире? Не понимаете, что происходит в нашей стране? Главная цель – сохранить Украину. Все остальное будет потом. Разрешить командам выезжать за пределы Украины – значит создать отдельную касту неприкасаемых. А сейчас мы все вместе должны работать на победу", – написал Богданов в своем Instagram.

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