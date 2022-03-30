Півзахисник Вереса Віталій Дахновський став найкращим бомбардиром ЗСУ CUP і висловив думку, що чемпіонат України можна було б дограти. "Мені здається, Володимир Зеленський міг би допомогти у тому, щоб хоча б команди УПЛ вивезли за кордон і там ми б дограли сезон".

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Дахновському відповів Андрій Богданов – єдиний футболіст з команд УПЛ, який вступив до Збройних сил України і наразі боронить Батьківщину зі зброєю в руках.

"Шановний Дахновський, ви з космосу? Живете в іншому світі? Чи не розумієте, що відбувається в нашій країні? Головна мета – зберегти Україну. Все інше буде потім. Дозволити командам виїжджати за межі України – означає створити окрему касту недоторканих. А зараз ми всі разом маємо працювати на перемогу", – написав Богданов у своєму Instagram.

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