Сезон Украинской Премьер-лиги 2021/22 вряд ли будет доигран по спортивному принципу из-за войны на нашей земле.

Становится все очевиднее, что доиграть чемпионат Украины на футбольных полях, скорее всего, не удастся. На значительной территории Украины ведутся боевые действия, россияне обстреливают наши города, а многие футболисты уже нашли другие клубы.

Большинство клубов УПЛ считают, что в нынешних условиях доиграть чемпионат в сжатые сроки невозможно. Поэтому участники Премьер-лиги рассматривают два варианта завершения сезона.

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Первый – это утвердить итоги УПЛ 2021/22 по итогам первого круга. Второй – сделать то же самое на момент фактического завершения сезона, то есть после 18-ти сыгранных туров, сообщает SportArena.

Большинство клубов склоняются к первому варианту. Окончательное решение будет принято позже. Также существует вариант с доигрыванием чемпионата – в частности, за рубежом, однако принятие такого решения маловероятно.

Отметим, что после первого круга турнирную таблицу возглавляло Динамо, которое благодаря лучшей разнице голов опережало Шахтер (обе команды имели по 38 очков). А вот после 18-ти туров лидировали уже "горняки", оторвавшись от киевлян на 2 пункта.

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