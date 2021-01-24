От пушки серба пострадал лидер чемпионата Испании – мадридский Атлетико.

"Отставание от Атлетико большое, но мы будем биться до конца": Куман – о победе над Эльче и тяжелом календаре Барсы

Во время затяжной атаки Валенсии Рачич оказался без опеки на расстоянии 27-28 метров от ворот "матрасников". Хавбек долго просил передачу, зато на удар ему хватило одного касания. Мяч по красивой траектории полетел точно в девятку ворот Облака.

Добавим, что Рачич является ключевым игроком Валенсии в текущем сезоне – 17 матчей, 2 гола.