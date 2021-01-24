Хавбек Валенсии шокировал Атлетико роскошным голом с 27 метров – видео выстрела в девятку
22:43 - Читати українською
Полузащитник Валенсии Урош Рачич отметился одним из лучших голов в текущем розыгрыше Примеры.
23’ Жоау Фелиш
54’ Луис Суарес
72’ Анхель Корреа
Урош Рачич 11’
11’ Урош Рачич
23’ Жоау Фелиш
54’ Луис Суарес
72’ Анхель Корреа
От пушки серба пострадал лидер чемпионата Испании – мадридский Атлетико.
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Во время затяжной атаки Валенсии Рачич оказался без опеки на расстоянии 27-28 метров от ворот "матрасников". Хавбек долго просил передачу, зато на удар ему хватило одного касания. Мяч по красивой траектории полетел точно в девятку ворот Облака.
Добавим, что Рачич является ключевым игроком Валенсии в текущем сезоне – 17 матчей, 2 гола.
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